В зоне ООС двое украинских бойцов подорвались на взрывчатке
20 декабря 2021 , 12:15Читати новину українською
Источник:ООС
В зоне Операции объединенных сил 20 декабря двое украинских военных подорвались на взрывчатке. Они получили ранения, поэтому их пришлось госпитализировать.
Так, в ООС подтвердили, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое бойцов травмировались.
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В каком состоянии раненые
Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, другого – средней тяжести.
Обстрелов боевиков с начала суток не зафиксировали.
Как прошли сутки на передовой
За сутки 19 декабря оккупанты дважды нарушали тишину, один раз использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение:
- Возле Новозвановки враг стрелял из артиллерии калибра 122 миллиметров.
- В направлении Светлодарска наемники били из крупнокалиберных пулеметов.
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