В зоне ООС россияне за сутки обстреляли 25 городов и сел: погиб мужчина, есть потерпевшие

В зоне проведения Операции Объединенных сил только за сутки российские войска обстреляли 25 населенных пунктов. Погиб один местный житель, еще несколько человек получили ранения. Авиаудары и артобстрелы повлекли за собой пожары в многоэтажках и частных домах.

Пострадали около 30-ти жилых домов. Жертвы и раненые среди мирного населения.

Ранее В ГСЧС показали горящие от вражеских обстрелов дома в Лисичанске

Какие населенные пункты пострадали от обстрела:

Луганская область: Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горное.

Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горное. Донецкая область: Мариуполь, Авдеевка, Святогорск, Доброполье, Краматорск, Белозерское, Лиман, Железное, Марьинка, Нью-Йорк, Ласточкино, Майдан, Озерное, Некременное, Триполье, Сладкое, Привилегия, Троицкое, Пискуновка, Свободное Поле, Шумы, Луганск.

В результате обстрела Марьинки погиб 49-летний мужчина. Еще 3 жителей города доставили в больницу с осколочными ранениями. Также раненный в Ласточкино.

Российские военные продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру

Российские военные продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру Донбасса. Только за сутки они обстреляли 3 школы, 2 магазина, санаторий, сельскохозяйственные склады, здания промышленных заводов, сельский клуб, железнодорожные пути, линии электропередачи.

Подразделениям ГСЧС пришлось совершить 38 выездов, чтобы помочь населению и ликвидировать последствия обстрела. Спасатели потушили 16 пожаров, а пиротехники получили 15 сообщений о взрывных предметах.

Смотрите фото с последствиями вражеских обстрелов / Фото штаба ООС:

Какая сейчас ситуация на Донбассе: коротко

Враг в дальнейшем планирует выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на тяжелую ситуацию, украинские власти продолжают эвакуировать население фактически с линии столкновения.

До сих пор неприступным остается завод "Азовсталь" Мариуполя, несмотря на многочисленные бомбардировки.

Советуем посмотреть: утренняя сводка Генштаба за 28 апреля