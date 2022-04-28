В зоне ООС россияне за сутки обстреляли 25 городов и сел: погиб мужчина, есть потерпевшие
Источник:Штаб ООС
В зоне проведения Операции Объединенных сил только за сутки российские войска обстреляли 25 населенных пунктов. Погиб один местный житель, еще несколько человек получили ранения. Авиаудары и артобстрелы повлекли за собой пожары в многоэтажках и частных домах.
Пострадали около 30-ти жилых домов. Жертвы и раненые среди мирного населения.
Ранее В ГСЧС показали горящие от вражеских обстрелов дома в Лисичанске
Какие населенные пункты пострадали от обстрела:
- Луганская область: Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Горное.
- Донецкая область: Мариуполь, Авдеевка, Святогорск, Доброполье, Краматорск, Белозерское, Лиман, Железное, Марьинка, Нью-Йорк, Ласточкино, Майдан, Озерное, Некременное, Триполье, Сладкое, Привилегия, Троицкое, Пискуновка, Свободное Поле, Шумы, Луганск.
В результате обстрела Марьинки погиб 49-летний мужчина. Еще 3 жителей города доставили в больницу с осколочными ранениями. Также раненный в Ласточкино.
Российские военные продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру
Российские военные продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру Донбасса. Только за сутки они обстреляли 3 школы, 2 магазина, санаторий, сельскохозяйственные склады, здания промышленных заводов, сельский клуб, железнодорожные пути, линии электропередачи.
Подразделениям ГСЧС пришлось совершить 38 выездов, чтобы помочь населению и ликвидировать последствия обстрела. Спасатели потушили 16 пожаров, а пиротехники получили 15 сообщений о взрывных предметах.
Смотрите фото с последствиями вражеских обстрелов / Фото штаба ООС:
Какая сейчас ситуация на Донбассе: коротко
- Враг в дальнейшем планирует выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
- Несмотря на тяжелую ситуацию, украинские власти продолжают эвакуировать население фактически с линии столкновения.
- До сих пор неприступным остается завод "Азовсталь" Мариуполя, несмотря на многочисленные бомбардировки.
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