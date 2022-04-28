Постраждали близько 30 житлових будинків. Жертви та поранені – серед мирного населення.

Раніше У ДСНС показали палаючі від ворожих обстрілів будинки у Лисичанську

Які населені пункти постраждали від обстрілу:

Луганська область: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське.

Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське. Донецька область: Маріуполь, Авдіївка, Святогірськ, Добропілля, Краматорськ, Білозерське, Лиман, Залізне, Мар’їнка, Нью-Йорк, Ласточкине, Майдан, Озерне, Некременне, Трипілля, Солодке, Привілля, Троїцьке, Пискунівка, Вільне Поле, Шуми, Луганське.

Внаслідок обстрілу Мар'їнки загинув 49-річний чоловік. Ще 3 мешканців міста доправили до лікарні з осколковими пораненнями. Також є поранений в Ласточкиному.

Російські військові продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру

Російські військові продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру Донбасу. Лише за добу вони обстріляли 3 школи 2 магазини, санаторій, сільськогосподарські склади, будівлі промислових заводів, сільський клуб, залізничні колії, лінії електропередачі.

Підрозділам ДСНС довелось здійснити 38 виїздів, аби допомогти населенню та ліквідувати наслідки обстрілу. Рятувальники загасили 16 пожеж, а піротехніки отримали 15 повідомлень про вибухові предмети.

Дивіться фото з наслідками ворожих обстрілів / Фото штабу ООС:

Яка зараз ситуація на Донбасі: коротко

Ворог надалі планує вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Попри важку ситуацію, українська влада продовжує евакуювати населення фактично з лінії зіткнення.

Досі неприступним залишається завод "Азовсталь" Маріуполя попри численні бомбардування.

Радимо переглянути: ранкове зведення Генштабу за 28 квітня