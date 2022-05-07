В зоне ООС украинские воины отбили 9 атак врага и уничтожили много техники

Пойти в наступление на Донбассе 7 мая оккупантам не удалось. Вооруженные Силы Украины успешно отбили 9 вражеских атак.

Детали об успехах ВСУ в зоне ООС

Украинские бойцы поквитались с путинскими армейцами, которые цинично ворвались в нашу страну. Враг понес новые большие потери.

Важно Только ВСУ и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие, – Зеленский

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Вместе к победе!

– отметили в группировке Объединенных Сил.

Потери россиян в зоне ООС за сутки

19 танков;

20 единиц боевой бронированной техники;

6 автомобилей;

4 специальных бронированных автомобиля;

1 единица специальной инженерной техники.

Кроме того, подразделения Противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом российский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотников типа "Орлан-10".

Всего с начала войны в Украине ВСУ ликвидировали 25 100 российских оккупантов. Также наши бойцы уничтожили множество техники: более 1,1 тысяч танков, 2,7 тысяч боевых бронированных машин, 341 беспилотник, 172 реактивные системы залпового огня и тому подобное.

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Украинские военные уничтожают оккупантов: последние новости

У острова Змеиный ВСУ из ударного беспилотника Bayraktar TB2 попали в российский катер проекта 11770 "Серна" и 2 зенитных ракетных комплекса "Тор".

На Юге Украины силы ПВО ликвидировали российский ударный беспилотник "Форпост", который стоит 7 миллионов долларов.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского выстрелом уничтожили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

Воины бригады имени князя Владимира Великого передали огненный "привет" оккупантам. Мощное видео – смотрите здесь.

В Пологах на Запорожье ВСУ нанесли огневое поражение врагу. Поэтому оккупационные войска были вынуждены покинуть свои позиции и отступить. Много из их техники наши защитники отправили вслед за кораблем.