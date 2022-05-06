В зоне ООС за сутки враг потерял 8 артиллерийских систем, 7 БПЛА и другую военную технику
Источник:Группировка Объединенных сил
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю на Донецком и Луганском направлениях.
Группировка Объединенных сил сообщила, что в течение суток 6 мая украинские герои в зоне ООС отбили 8 атак российских оккупантов. Врагу нанесли значительные потери.
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Военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам,
– говорится в сообщении.
Украинские воины уничтожили:
- 3 танка;
- 8 артиллерийских систем (из них – 4 РСЗО);
- 7 единиц боевой бронированной техники;
- 3 единицы специальной инженерной;
- один автомобиль врага.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны, которые охраняют небо украинского Донбасса, сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
В Харьковской области ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 6 мая защитникам и защитницам ВСУ удалось возобновить контроль еще над 6 селами Харьковщины. Речь идет о:
- Александровке;
- Федоровке;
- Украинке;
- Шестаково;
- Победе;
- части села Черкасские Тишки.
Упорные бои продолжаются на 3 направлениях
Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента – рассказал, что продвигаться врагу не удается. Украинские воины продолжают успешную оборонительную операцию. Сейчас ожесточенные бои продолжаются в следующих направлениях:
- в Луганской области;
- из Гуляйполя на Запорожье;
- от Херсона на Кривой Рог.
Советник главы Офиса Президента Арестович подчеркнул, что российская армия терпит огромные потери.Заметьте! В Украине с 2019 года 6 мая отмечают День пехоты в Украине. Владимир Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц. Он подчеркнул, что пехотинцы героически выполняют сложные задания на поле боя и не оставляют врагу никаких шансов. Также героев поздравили Сергей Наев, Александр Павлюк и Александр Сырский. Украинцы по случаю праздника оставили в соцсетях теплые пожелания и слова благодарности защитникам и защитницам.
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