В зоне ООС за сутки враг потерял 8 артиллерийских систем, 7 БПЛА и другую военную технику

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю на Донецком и Луганском направлениях.

Группировка Объединенных сил сообщила, что в течение суток 6 мая украинские герои в зоне ООС отбили 8 атак российских оккупантов. Врагу нанесли значительные потери.

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Военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам,

– говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожили:

3 танка;

8 артиллерийских систем (из них – 4 РСЗО);

7 единиц боевой бронированной техники;

3 единицы специальной инженерной;

один автомобиль врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны, которые охраняют небо украинского Донбасса, сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В Харьковской области ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 6 мая защитникам и защитницам ВСУ удалось возобновить контроль еще над 6 селами Харьковщины. Речь идет о:

Александровке;

Федоровке;

Украинке;

Шестаково;

Победе;

части села Черкасские Тишки.

На 6 мая украинские герои ликвидировали 24 900 российских оккупантов. Кроме того, уничтожили 1 110 танков, 2 686 бронированных машин и 502 артиллерийские системы.

Упорные бои продолжаются на 3 направлениях

Алексей Арестович – советник главы Офиса Президента – рассказал, что продвигаться врагу не удается. Украинские воины продолжают успешную оборонительную операцию. Сейчас ожесточенные бои продолжаются в следующих направлениях:

в Луганской области;

из Гуляйполя на Запорожье;

от Херсона на Кривой Рог.

Советник главы Офиса Президента Арестович подчеркнул, что российская армия терпит огромные потери.

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В Украине с 2019 года 6 мая отмечают День пехоты в Украине. Владимир Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц. Он подчеркнул, что пехотинцы героически выполняют сложные задания на поле боя и не оставляют врагу никаких шансов. Также героев поздравили Сергей Наев, Александр Павлюк и Александр Сырский. Украинцы по случаю праздника оставили в соцсетях теплые пожелания и слова благодарности защитникам и защитницам.