Ракеты производились только в России: ПВО "Бук" могут вернуться на боевое дежурство в Украине
Советские ЗРК "Бук-М1" работали благодаря ракетам С-300, производящимся только в России, поэтому они у нас закончились. Впрочем, на пусковые установки удалось адаптировать американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow.
Модифицированы системы ПВО уже прошли успешные испытания на полигоне в Соединенных Штатах. Подробнее о переоборудованных установках рассказал 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Не упустите Может быть эффективнее, чем Patriot, – военный эксперт о системе ПРО "Праща Давида"
Какие преимущества "Бук-М1"
По словам Свитана, в Украине зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" десятки единиц. Основная задача которых – защита колонн техники из воздуха. Вместо этого адаптированные системы ПВО смогут прикрывать армейские части, объекты инфраструктуры или определенные объекты в населенных пунктах.
Комплекс может прикрывать в радиусе 10 – 15 километров, в зависимости от высоты и того, как стоит,
– объяснил военный эксперт.
Как удалось адаптировать ЗРК "Бук-М1" под ракеты RIM-7 Sea Sparrow: смотреть видео
Максимальная дальность выстрела – 20 – 30 километров, а скорость – 4 256 километров в час. Модифицированный "Бук-М1" поможет в борьбе против российско-иранских "Шахедов", крылатых ракет и самолетов.
Что известно о модификации "Бук-М1"
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что советские ракетные комплексы "Бук-М1", которые использует украинская противовоздушная оборона, удалось переоборудовать под американские ракеты.
- В мае Игнат заявлял, что Украине в перспективе придется заменить все советские системы ПВО новыми. На тот момент основными системами, которые использовала украинская противовоздушная оборона, были "Бук-М1" и С-300, а также С-125
- NYT написало о создании гибридных зенитно-ракетных комплексов. Проект имеет две задачи: соединить советский ЗРК "Бук" с ракетой Sea Sparrow, а также – совместить советские радары с ракетами Sidewinder.