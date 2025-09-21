Соединенные Штаты якобы приостановили продажу систем Patriot в европейские страны. Это уже вызвало опасения, что будет с передачей этих ЗРК для Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, Соединенные Штаты не прекращали поддерживать Украину. Однако теперь все это происходит на коммерческой основе.

Передадут ли ЗРК Patriot Украине?

Как отметил Чаленко, еще несколько месяцев назад Трамп говорил о 17 Patriot для Украины. Также недавно этот вопрос актуализировали журналисты. Президент США сразу перешел на другую тему.

У меня впечатление, что Штатам сейчас надо самим найти ответ, где те 17 Patriot. Заказы на эти системы распланированы на годы вперед. А Штаты поставили приоритет для Украины. Была информация, что США задержат поставки этих систем Швейцарии из-за помощи Украине,

– отметил Чаленко.

Вряд ли Соединенные Штаты просто возьмут и оборвут передачу ЗРК Patriot для Украины. Сейчас все это происходит на коммерческой основе. И такие срывы будут серьезным ударом по имиджу США.

Могут ли быть задержки с Patriot?