В Румынии радуются реакции Путина: премьер страны рассказал о решении по Patriot для Украины

Украина уже длительное время требует срочного усиления противовоздушной обороны, что является чрезвычайно критическим на фоне российских атак по энергетике. Поэтому, в Румынии прокомментировали решение о предоставлении Patriot для Украины.

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна пока не приняла решение об отправке Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Однако ему нравится реакция российского диктатора Владимира Путина на эти обсуждения.

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Преждевременные выводы

На днях премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что министр обороны страны Анджел Тилвар имеет "серьезные предостережения" относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, не уточнив, почему тот придерживается такой позиции.

Чолаку отметил, что не обсуждал вопрос усиления украинской ПВО с президентом Клаусом Йоханнисом, но имел соответствующий разговор с Тилваром. Глава Минобороны Румынии, по словам Чолаку, является "не очень благосклонным" к передаче Украине ЗРК Patriot.

Глава оборонного ведомства аргументировал это тем, что стране самой нужна эта система. Обсуждая этот вопрос с Чолаку, у премьера уточнили, означает ли это отказ в передаче Украине Patriot. На это Чолаку заявил, что такой вывод является преждевременным.

Решение будет приниматься на Высшем совете национальной обороны, как принято,

– заявил он.

Что этому предшествовало

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, 7 мая, о готовности обсудить возможность отправки ЗРК Patriot в Украину.

После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Йоханнис подчеркнул, что в последние несколько недель ведется обсуждение относительно того, кто может предоставить Украине системы Patriot.

Президент Байден упомянул об этом... во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить, и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставить Румынию без противовоздушной обороны,

– отметил глава Румынии.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Германия может передать ЗРК Patriot в Украину уже до конца июня. Отметим, что поставки зенитного ракетного комплекса может совпасть с поставкой первых F-16.