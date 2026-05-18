Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса рассказал 24 Каналу, что сейчас украинские производители вместе с Европой работают над альтернативой ракетам PAC-3. Сейчас делают все, чтобы найти решение этой проблемы.

Как планируют решать проблему?

Павел Палиса отметил, что российские массированные воздушные атаки истощают работу ПВО. Это демонстрируют события последних 3 – 4 месяцев. Ни одна система противовоздушной обороны в мире не может на 100% справиться с такими угрозами.

В то же время эффективность украинской противовоздушной обороны очень высокая, возможно, самая высокая в Европе. Учитывая количество средств и ракет-перехватчиков у России, они тоже не способны перехватить и полностью закрыть мощные удары Украины.

Всем известно, что самый эффективный способ противодействия баллистическим угрозам – это Patriot с ракетой PAC-3. Недостаток ракет-перехватчиков, особенно такого типа, у нас есть,

– подчеркнул заместитель руководителя ОПУ.

Американский производитель Patriot открыл совместное производство на территории Германии, в частности, ракет-перехватчиков PAC-2. Однако этот завод пока не функционирует. Есть надежда, что в 2027 году он заработает.

Однако ракеты PAC-2 не работают против современных российских баллистических и аэробаллистических угроз. А PAC-3 – это США. Здесь стоит учитывать количество этих средств, которые американцы потратили во время горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

"Украинские производители совместно с партнерами из Европы работают над альтернативой PAC-3 для Patriot. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки найдем это решение", – подчеркнул бригадный генерал.

Интересно, что авиационный эксперт Константин Криволап объяснил ключевую сложность создания аналога Patriot, который сможет сбивать баллистические ракеты. По его словам, это сложный процесс, на который может уйти не менее 8 лет. Зенитная ракета сама по себе сравнительно маленькая, но она "нашпигована" огромным количеством различных технологий, и не каждая страна может это реализовать.

Германия передаст Украине ракеты для Patriot. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что уже с 2027 года наше государство начнет получать эти ракеты.

Кроме этого, он напомнил, что зимой 2026 года глава Минобороны Германии Борис Писториус на "Рамштайн" инициировал выделение дополнительных десятков ракет PAC-3 для Украины. Это было важно для того, чтобы в январе, феврале и марте Украина могла отражать российские удары по критической инфраструктуре.

В то же время издание The Washington Post пишет, что в Европе часть союзников не хочет делиться с Украиной ракетами к Patriot. Это якобы связано с опасениями относительно возможного ослабления собственной ПВО. Поэтому европейские союзники не спешат передавать Украине дополнительные ракеты.