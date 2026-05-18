Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса розповів 24 Каналу, що зараз українські виробники разом з Європою працюють над альтернативою ракетам PAC-3. Зараз роблять усе, щоб знайти розв'язання цієї проблеми.

Як планують розв'язувати проблему?

Павло Паліса зазначив, що російські масовані повітряні атаки виснажують роботу ППО. Це демонструють події останніх 3 – 4 місяців. Жодна система протиповітряної оборони у світі не може на 100% впоратися з такими загрозами.

Водночас ефективність української протиповітряної оборони дуже висока, можливо, найвища в Європі. Враховуючи кількість засобів і ракет-перехоплювачів у Росії, вони теж не здатні перехопити і повністю закрити потужні удари України.

Усім відомо, що найефективніший спосіб протидії балістичним загрозам – це Patriot з ракетою PAC-3. Нестача ракет-перехоплювачів, особливо такого типу, у нас є,

– підкреслив заступник керівника ОПУ.

Американський виробник Patriot відкрив спільне виробництво на території Німеччини, зокрема, ракет-перехоплювачів PAC-2. Однак цей завод наразі не функціонує. Є сподівання, що у 2027 році він запрацює.

Проте ракети PAC-2 не працюють проти сучасних російських балістичних та аеробалістичних загроз. А PAC-3 – це США. Тут варто враховувати кількість цих засобів, які американці витратили під час гарячої фази конфлікту на Близькому Сході.

"Українські виробники спільно з партнерами з Європи працюють над альтернативою PAC-3 для Patriot. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми все-таки знайдемо це рішення", – наголосив бригадний генерал.

Цікаво, що авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив ключову складність створення аналога Patriot, який зможе збивати балістичні ракети. За його словами, це складний процес, на який може піти щонайменше 8 років. Зенітна ракета сама по собі порівняно маленька, але вона "нашпигована" величезною кількістю різних технологій, і не кожна країна може це реалізувати.

Яка ситуація з ракетами до Patriot?

Німеччина передасть Україні ракети для Patriot. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що вже з 2027 року наша держава почне отримувати ці ракети.

Крім цього, він нагадав, що взимку 2026 року очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус на "Рамштайні" ініціював виділення додаткових десятків ракет PAC-3 для України. Це було важливо для того, щоб у січні, лютому та березні Україна могла відбивати російські удари по критичній інфраструктурі.

Водночас видання The Washington Post пише, що у Європі частина союзників не хоче ділитися з Україною ракетами до Patriot. Це нібито пов'язано з побоюваннями щодо можливого послаблення власної ППО. Тому європейські союзники не поспішають передавати Україні додаткові ракети.