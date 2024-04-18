Нидерланды – не единственное государство, готовое купить Patriot для Украины, – Кулеба

Нидерланды объявили о своем намерении приобрести для Украины ЗРК Patriot у любого государства мира, которое их имеет. Однако это не единственное государство, которое готово осуществить подобный шаг для защиты нашего неба.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что пока публично о покупке Patriot для Украины объявили только Нидерланды, передает 24 Канал.

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Есть несколько государств, которые ищут Patriot для Украины

Кулеба отметил, что Нидерланды – не единственное государство, готовое прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира за цену, которую эта страна назовет.

То, что Нидерланды публично сделали этот сигнал, это чрезвычайно важный момент, то, что генеральный секретарь НАТО четко заявил, что не надо прикрываться потребностями соблюдения стандартов Альянса при принятии решений о передаче Украине систем ПВО – это тоже положительно,

– подчеркнул глава МИД.

То есть, по словам министра, по сути, когда некоторые страны говорят, что не могут передать батарею, потому что тогда не будут придерживаться стандарта НАТО по количеству имеющихся батарей, не является причиной не предоставлять системы ПВО Украине.

"Генсек (НАТО – 24 Канал) отвечает им: "Не прикрывайтесь мной, отдайте все, что надо Украине. Это сейчас главное". И это очень был мощный сигнал", – отметил Кулеба.

Он также пояснил, что сейчас происходит огромный объем дипломатии и президент лично в нее вовлечен. В частности, ежедневно от Владимира Зеленского идут сигналы публичные и непубличная коммуникация, и, по словам Кулебы, такой интенсивности работы по нашим партнерам по предоставлению Украине ПВО не было никогда с начала полномасштабного вторжения.

Нидерланды купят Patriot для Украины