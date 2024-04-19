НАТО работает, чтобы передать Украине больше систем ПВО, не только Patriot – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс сейчас работает над тем, чтобы передать Украине как можно больше систем ПВО. Речь идет не только о зенитно-ракетных комплексах типа Patriot.

Для этого, по словам Столтенберга, НАТО проводит консультации с членами блока, чтобы они передали часть своих систем противовоздушной обороны в Украину.

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НАТО работает над передачей Украине систем ПВО

Генеральный секретарь НАТО отметил, что страны-члены Альянса работают над возможностью предоставления Украине большего количества батарей Patriot. Для этого блок ведет диалог с некоторыми конкретными странами.

Батареи Patriot являются критически важными, потому что они являются самыми современными. Они могут сбивать самые современные баллистические ракеты и, особенно, гиперзвуковые российские ракеты "Кинжал",

– отметил генсек.

Он также добавил, что страны НАТО имеют другие системы. В частности, это такие комплексы, как NASAMS, AMRAAM, RST и многие другие.

"Мы работаем в НАТО со всеми членами альянса и просим их предоставить системы, такие как, например, Patriot или SAMP/T, а также другие системы, такие как NASAMS и многие другие. А тех членов альянса, которые не имеют систем противовоздушной обороны, мы просим оказать финансовую поддержку", – рассказал Столтенберг.

Генеральный секретарь также отметил важность поддержки Украины со стороны стран-членов НАТО для защиты своей страны. Он отметил, что хотя 99% поддержки Украины поступает от стран-членов НАТО, все еще существует потребность в дополнительных действиях для помощи нашему государству в противодействии врагу.

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