Белый дом не подтвердил информацию о повреждениях Patriot

В США не подтвердили сообщение о повреждении ЗРК Patriot во время ракетных обстрелов Киева в ночь на 16 мая. Это произошло после того, как информацию о возможном повреждении опубликовало издание CNN.

Заявление о якобы повреждении ЗРК Patriot во время брифинга прокомментировал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщил журналист Остап Ярыш.

Обратите внимание CNN пишет о вероятном повреждении Patriot в Киеве: что говорят в Минобороны

Что говорят в Вашингтоне о "повреждении" Patriot

Джон Кирби заявил, что информации о повреждении американского зенитно-ракетного комплекса у Вашингтона нет. Однако если бы были повреждения, то США помогли бы с ремонтом.

В Белом доме не могут подтвердить информацию о том, что Patriot в Украине был поврежден - представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби. Он добавил, что если бы системе были нанесены повреждения, которые требовали ремонта за пределами Украины, тогда США с этим помогли бы,

– написал Ярыш.

Россия запустила "Кинжалы" по Киеву

Ночью 16 мая Россия запустила 18 ракет по Украине, из которых 9 крылатых ракет "Калибр" и 6 аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал". Силы ПВО продемонстрировали чрезвычайный результат, уничтожив все вражеские ракеты. В частности, удалось уничтожить те 6 ракет, которые считались когда-то "неуловимыми".

В то же время в России поспешно отчитались о якобы уничтоженном ЗРК Patriot. Впоследствии издание CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило, что якобы ЗРК поврежден и сейчас изучают степень поражения для того, чтобы понять, можно ли его починить на месте или нужно транспортировать в США.