Жданов сказал, сможет ли система Patriot защитить Харьков от ракет С-300

ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в Украине. Но если эта система ПВО будет в Харькове, то она будет сбивать ракеты, которые летят.

Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Жданов отметил, что говорится, например, о ракетах С-300, которые летят по Харькову.

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"Другие виды там могут сбивать другие средства ПВО, что и будет, наверное, делаться", – подчеркнул он.

Смогут ли ЗРК Patriot сбивать ракеты С-300 над Харьковом: смотрите видео

Будет ли в Харькове ЗРК Patriot

Однако, поставят ли эту систему ПВО в Харькове – неизвестно.

Посмотрим, как решит Генштаб,

– сказал Олег Жданов.

Теоретически, эта ПВО может сбивать и самолеты над Белгородом. Впрочем, для этого, по словам Жданова, ее нужно будет ставить почти у границы.

"Но самолеты мы на чужой территории не сбиваем. Пошла волна, что США просят не бить по территории России. Воевать только на своей территории", – рассказал военный эксперт.

Обстрелы Харьковщины ракетами С-300