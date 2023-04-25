Жданов сказал, сможет ли система Patriot защитить Харьков от ракет С-300
ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в Украине. Но если эта система ПВО будет в Харькове, то она будет сбивать ракеты, которые летят.
Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Жданов отметил, что говорится, например, о ракетах С-300, которые летят по Харькову.
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"Другие виды там могут сбивать другие средства ПВО, что и будет, наверное, делаться", – подчеркнул он.
Смогут ли ЗРК Patriot сбивать ракеты С-300 над Харьковом: смотрите видео
Будет ли в Харькове ЗРК Patriot
Однако, поставят ли эту систему ПВО в Харькове – неизвестно.
Посмотрим, как решит Генштаб,
– сказал Олег Жданов.
Теоретически, эта ПВО может сбивать и самолеты над Белгородом. Впрочем, для этого, по словам Жданова, ее нужно будет ставить почти у границы.
"Но самолеты мы на чужой территории не сбиваем. Пошла волна, что США просят не бить по территории России. Воевать только на своей территории", – рассказал военный эксперт.
Обстрелы Харьковщины ракетами С-300
- Утром 25 апреля россияне ударили двумя ракетами С-300 по городу Купянск Харьковской области. Оккупанты попали в здание краеведческого музея и в землю. Есть погибшие и раненые. Продолжается поисково-спасательная операция.
- На обстрелы отреагировал президент Украины. Он заявил, что ответственные за военные преступления понесут наказание. Владимир Зеленский отметил, что Россия делает все, чтобы нас полностью уничтожить.
- Ракеты С-300 оккупанты запустили по Харьковщине и 22 апреля. Тогда Россия обстреляла пятью ракетами несколько районов города. Враг бил и по Харьковскому району. По данным мониторинговых телеграмм-каналов, российская армия выпустила по области 7 ракет из ЗРК С-300. Впрочем, одна из них могла упасть в стране-агрессоре.