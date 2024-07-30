"Увеличиваем количество Patriot и других систем": Зеленский ответил, когда ПВО будут в Украине

Владимир Зеленский рассказал о работе с партнерами относительно прикрытия украинского неба. Глава государства анонсировал увеличение количества систем противовоздушной обороны в Украине.

Новые системы ПВО, в частности Patriot, должны поступить в наше государство в течение следующих месяцев. Об этом президент Украины заявил во время заседания членов Конгресса местных и региональных властей от Ровненской области.

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Что сказал Зеленский об увеличении ПВО в Украине

Зеленский отметил, что приоритет – обеспечение защиты промышленных и экономических центров нашего государства достаточным количеством систем ПВО. И в ближайшие месяцы новые комплексы будут в Украине.

Благодаря нашей работе и партнерам мы увеличиваем количество Patriot и других систем. Поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении. И в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в нашем государстве,

– сказал украинский лидер.

К слову, во время своего визита в Харьковскую область президент Украины рассказывал, что власть работает над конфигурацией ПВО – так, чтобы и у Харьковской области, и у других наших регионов было больше защиты от ударов России.

Зеленский также отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который также принимал участие в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров – что именно должны обеспечить до конца текущего года.