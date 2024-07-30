Нові системи ППО, зокрема Patriot, мають надійти до нашої держави впродовж наступних місяців. Про це президент України заявив під час засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад від Рівненщини.

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Що сказав Зеленський про збільшення ППО в Україні

Зеленський наголосив, що пріоритет – забезпечення захисту промислових та економічних центрів нашої держави достатньою кількістю систем ППО. І у найближчі місяці нові комплекси будуть в Україні.

Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість Patriot та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі,

– сказав український лідер.

До слова, під час свого візиту в Харківську область президент України розповідав, що влада працює над конфігурацією ППО – так, щоб і в Харківщини, і в інших наших регіонів було більше захисту від ударів Росії.

Зеленський також зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який також брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів – що саме маємо забезпечити до кінця поточного року.