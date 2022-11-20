Старые, но эффективные: каковы основные преимущества и недостатки ЗРК С-300

За время российского вторжения украинские ПВО проявили себя с лучшей стороны. Основой вооружения украинских защитников неба рядом с ЗРК "Бук" остаются комплексы С-300. Именно эти ЗРК сбивают вражеские "Калибры" и другие ракеты россиян.

Что такое С-300

Это зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, точнее – разветвленная семья ЗРК. Назначение С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет на высотах до 27 километров и расстояниях до 100 километров в условиях интенсивного радиопротиводействия.

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Это старая советская разработка 70-х годов, ставшая основным ЗРК советских ПВО и ПВО стран-сателлитов СССР в 80-х годах прошлого века.

В чем главное преимущество и недостаток ЗРК С-300 Вертикальный старт ракет. Это позволяет С-300 перехватывать летящие цели из любого направления, без разворота пусковых установок. Это позволяет действовать быстро и не тратить время, что для ПВО является критическим преимуществом.



Главный недостаток – устаревшая и иногда примитивная электроника (напомним, еще советская разработка). Относительная простота и высокая эффективность, умноженная на доступность, сделали комплексы С-300 очень популярными, а после развала СССР эти ЗРК уже на коммерческих началах "разлетелись" по всему миру. Свою роль сыграла здесь и Украина, продававшая собственные С-300 чуть ли не всем желающим.

Характеристики С-300

На вооружении ВСУ есть три разновидности С-300: комплексы С-300 ПТ, С-300 ПС и С-300 В. Они прошли модернизацию и на российских предприятиях. Изменения коснулись двигателя ракет и увеличения тактико-технических характеристик, в частности, дальности.



ЗРК С-300 находится на вооружении разных стран / Anadolu

С-300ПТ

С-300ПТ или SA-10A Grumble по классификации НАТО. Буквы "П" и "Т" – это русские сокращения слов "подвижный" (подвижный) и "транспортируемый" (транспортируемый).

В состав С-300ПТ входит командный пункт в составе радиолокатора обнаружения 5Н64 и пункта управления 5К56. В составе могут находиться до 6 ракетных комплексов 5Ж15.

Комплекс 5Ж15 состоит из:

Радиолокатора обнаружения воздушных целей на малых высотах 5Н66

Системы управления с радиолокатором подсветки и наводки 5Н63

Пусковых установок 5П85-1.

Пусковые установки (ПУ) расположены на полуприцепах. На каждой ПУ имеется 4 транспортно-пусковых контейнера (ТПК) с ракетами.

В комплексе используются зенитная управляемая ракета (ЗУР) 5В55К с дальностью поражения аэродинамической цели 47 километров, позже они были заменены на ЗУР 5В55Р (с бортовым радиопеленгатором) с увеличенной до 75 километров дальностью поражения.

Высота поражения цели – от 25 метров до 27 километров.

С-300ПС

С-300ПС или SA-10D по классификации НАТО. Буква "П" тоже означает "подвижный", а "С" – "самоходный". Этот ЗРК имеет значительные преимущества над С-300ПТ – он более мобильный и подвижный, а соответственно и более "живущий" в условиях современной войны.

С-300ПС имеет рекордно короткое время развертывания – 5 минут, например, развертывание американских Patriot занимает 30 минут.

Пусковая ЗРК установка расположена на самоходном шасси МАЗ-543 и включает 4 ТПК с ракетами. В комплексе используются ЗУР 5В55Р с дальностью поражения до 75 километров на высотах от 25 метров до 27 километров.

В состав ЗРК С-300П входит:

Командный пункт в составе радиолокатора обнаружения 5Н64С и пункта управления 5К56С

До 6 ракетных комплексов 5Ж15С.

Комплекс 5Ж15С состоит из:

Радиолокатора обнаружения воздушных целей на малых высотах 5Н66М

Системы управления с радиолокатором подсветки и наведения 5Н63С

К 4 пусковым комплексам, в состав которых входит основная ПУ 5П85С, к которой присоединены 2 дополнительных ПУ 5П85Д.

С-300В

С-300В или SA-12 Gladiator/Giant по классификации НАТО. Все компоненты ЗРК самоходны, смонтированы на гусеничном шасси от танка Т-80. Это дает С-300В скорость и маневровость, скорость развертывания. всего 5 минут. Пусковые установки С-300В имеют два типа: 9А82 (для ЗУР 9М82) и 9А83 (для ЗУР 9М83).

ЗУР 9М82 предназначен для поражения баллистических и оперативно-тактических ракет, а также всех типов летательных аппаратов со скоростями до 3000 м/с на дальности до 100 километров.

ЗУР 9М83 предназначены для поражения аэродинамических целей на дальностях до 75 километров. ЗРК обеспечивает обнаружение целей на дальностях до 300 километров и одновременный обстрел до 12 целей.

В состав ЗРК входит:

Пункт боевого управления 9С457

Радиолокатор кругового обзора 9С15МТ(В)

Радиолокатор секторного обзора 9С19М2

Три многоканальные станции наведения ракет 9С32

6 пусковых установок 9А82

6 пусковых установок 9А83

3 пуско-заряжающих установок 9А84

3 пуско-заряжающих установок 9А85

Сколько С-300 в Украине.

Официальные данные свидетельствуют, что к началу российского вторжения ВСУ имели на вооружении 250 ЗРК С-300 всех типов, сформировавшихся в 31 дивизион.

После 24 февраля 2022 года Россия неоднократно объявляла о полном уничтожении украинских ПВО, впрочем, реальность каждый раз сажала оккупантов на пятую точку.

В настоящее время количество ЗРК по понятным причинам является военной тайной, однако известно, что с началом вторжения свои ЗРК Украине предоставила Словакия. Также Украина, вероятно, получает ЗРК или ракеты к ним от союзников, однако эти поставки происходят в режиме секретности.

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Впрочем, несмотря на помощь союзников, ресурс С-300 исчерпывается, а потому Украина сейчас активно отказывается от стареньких, но надежных советских ЗРК в пользу современных натовских ППО – ЗРК Iris-Т и NASAMS. Они отлично проявили себя на войне – 15 ноября 2022 года состоялось боевое крещение NASAMS в Украине, результат 10/10 говорит сам за себя. Возможно, скоро на вооружении ВСУ появятся также и ЗРК Patriot.

Сколько С-300 в России

Россия является "матерью" этих ЗРК. Эту технологию разработали в Москве оружейники советского Центрального конструкторского бюро (сейчас — российский "Алмаз-Антей", тот самый, что так и не сумел опровергнуть вину России за сбитый россиянами самолет рейса MH17). Соответственно на хранении в России огромное количество этих ракет. Правда, пролежали они на складах по 30-40 лет.

Официальные данные указывают на то, что на вооружении России на начало 2022 года было несколько сотен пусковых установок С-300, включая ЗРК морского базирования. Впрочем, количество самих ракет исчислялось тысячами.

Это на самом деле ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Ее перерабатывают. Их около 7 тысяч. Очень просто тогда производить утилизацию. Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если посчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года, – заявлял спикер ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

В условиях ракетного голода Россия начала использовать эти ракеты не как средство ПВО, а перерабатывать их для ударов по украинской инфраструктуре. Сами ракеты, переработанные в класс "земля— земля", сейчас бьют по прифронтовым Харькову, Запорожью, Гуляйполю, Николаеву и другим городам Украины.

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Эффективность этих обстрелов вызывает вопросы. Ракеты не предназначены для поражения наземных целей, а старая электроника не дает особых шансов на точность. Именно поэтому часто российские ракеты не поражают военные цели, а прилетают в гражданские объекты и убивают мирных людей.

Таким образом, русские С-300 стали оружием геноцида. С другой стороны, учитывая предыдущие преступления захватчиков, ни в коем случае нельзя исключать факт сознательного ракетного террора россиян против гражданских. В частности, никак не объяснишь удар России 4 ракетами из комплексов С-300 по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья 30 сентября 2022 года. Тогда погибли 32 человека и около 100 получили ранения.

Для самих россиян запуск таких ракет является "русской рулеткой" — старые снаряды очень часто взрываются сразу после пуска или улетают в ближайшую многоэтажку. Именно в этом причина большинства ракетных ударов по Белгороду или другим городам на границе с Украиной.

ВСУ охотятся на С-300 – смотрите видео: