СБС уничтожили современный комплекс ПВО, который прикрывал оккупантов на Луганщине

Силы беспилотных систем уничтожили еще один вражеский комплекс противовоздушной обороны, который прикрывал подразделения российских захватчиков. Поразить цель удалось на территории Луганской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Беспилотных Систем. Там также обнародовали эффектные кадры уничтожения российской ПВО.

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Как удалось уничтожить российскую систему ПВО

Операторы 412-го полка "NEMESIS" в Луганской области уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4" (9К35М4). Это одна из самых современных модификаций советского ЗРК "Стрела-10", которая способна поражать цели на расстоянии до 5 километров и на высоте от 10 метров.

Ее задачей было прикрывать подразделения оккупантов, прежде всего от украинских дронов. Но наши операторы в очередной раз продемонстрировали, кто настоящий хозяин в небе,

– говорится в сообщении.

В Силах Беспилотных Систем напомнили, что это уже второй уничтоженный ЗРК такого типа и в целом пятый пораженный комплекс противовоздушной обороны подразделениями СБС в феврале.

Уничтожение российского ЗРК на Луганщине: смотрите видео

К слову, ранее операторы 412-го полка "NEMESIS" во взаимодействии с подразделениями Сил территориальной обороны и другими смежными подразделениями обнаружили и уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня калибра 220 мм. Речь шла о ТОС-1А "Сонцепёк".