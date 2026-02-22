Потеряли более 50 миллионов долларов: СБС уготовили по двум ЗРК "Тор" и нефтебазе россиян

Украинские подразделения за сутки ликвидировали два зенитных ракетных комплекса "Тор" стоимостью более 50 миллионов долларов. Также была поражена нефтебаза во временно оккупированном Луганске.

Подразделения Силы беспилотных систем ВСУ продолжают снижать способности противовоздушной обороны врага. О новых потерях оккупантов сообщили СБС в телеграмме.

Что уничтожили украинские бойцы?

В течение суток украинские военные уничтожили два зенитных ракетных комплекса "Тор" общей ориентировочной стоимостью более 50 миллионов долларов США.

В координации с Центром глубинных поражений группировки СБС операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" уничтожили ЗРК "Тор" вблизи населенного пункта Кисличе Донецкой области. В то же время операторы 1-го отдельного центра СБС ликвидировали еще один аналогичный комплекс возле села Тополиное в Донецкой области.

Кроме того, украинские бойцы ударили по нефтебазе во временно оккупированном Луганске, которую враг использовал для обеспечения своих подразделений топливом.

СБС нанесли потери россиянам: смотрите видео

В ВСУ объясняют, что уничтожение современных систем ПВО ослабляет защиту врага с воздуха, усложняет его передвижение и снабжение. Это дает украинским силам больше возможностей наносить удары по военным объектам России в тылу.

Что известно о других российских потерях?