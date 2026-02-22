Потеряли более 50 миллионов долларов: СБС уготовили по двум ЗРК "Тор" и нефтебазе россиян
- Украинские подразделения уничтожили два зенитных ракетных комплекса "Тор" стоимостью более 50 миллионов долларов вблизи населенных пунктов Кисличе и Тополиное в Донецкой области.
- Украинские военные также поразили нефтебазу во временно оккупированном Луганске, которую российские оккупанты использовали для обеспечения своих подразделений топливом.
Украинские подразделения за сутки ликвидировали два зенитных ракетных комплекса "Тор" стоимостью более 50 миллионов долларов. Также была поражена нефтебаза во временно оккупированном Луганске.
Подразделения Силы беспилотных систем ВСУ продолжают снижать способности противовоздушной обороны врага. О новых потерях оккупантов сообщили СБС в телеграмме.
Что уничтожили украинские бойцы?
В течение суток украинские военные уничтожили два зенитных ракетных комплекса "Тор" общей ориентировочной стоимостью более 50 миллионов долларов США.
В координации с Центром глубинных поражений группировки СБС операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" уничтожили ЗРК "Тор" вблизи населенного пункта Кисличе Донецкой области. В то же время операторы 1-го отдельного центра СБС ликвидировали еще один аналогичный комплекс возле села Тополиное в Донецкой области.
Кроме того, украинские бойцы ударили по нефтебазе во временно оккупированном Луганске, которую враг использовал для обеспечения своих подразделений топливом.
СБС нанесли потери россиянам: смотрите видео
В ВСУ объясняют, что уничтожение современных систем ПВО ослабляет защиту врага с воздуха, усложняет его передвижение и снабжение. Это дает украинским силам больше возможностей наносить удары по военным объектам России в тылу.
Что известно о других российских потерях?
С начала агрессии против Украины, Россия потеряла около 1 259 780 личного состава, 11 694 танков, 24 069 боевых бронированных машин. За последние сутки ВСУ уничтожили 890 российских военных, 9 танков, и 6 боевых бронированных машин.
21 февраля стало известно, что в Крыму в районе Инкермана были поражены два сторожевых корабля "Охотник", а в Евпатории повреждены два самолета Бе-12. В Запорожской области подразделения Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".
В Самарской области России на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе произошел масштабный пожар после атаки, в результате которой вспыхнуло по меньшей мере 5 резервуаров. По предварительным данным, пожар вызвали 4 неизвестные беспилотники, а спутниковые данные NASA зафиксировали мощные тепловые сигнатуры, что свидетельствует о масштабном возгорании.