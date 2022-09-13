Косили их много, – защитники рассказали об одной из самых тяжелых частей контрнаступления на Харьковщине
Источник:фейсбук Валерия Залужного
Украинские герои рассказали о контрнаступлении в Харьковской области. Речи идет о взятии вражеской позиции "москва".
Украинские герои рассказали, что позиция "москва" – это был левый фланг захватчиков. Именно он прикрывал всю группировку, которая находилась в Щуровке, Новой Гусаровке и Байраке.
Еще до выхода россиян из Казачьей Лопани местные подожгли их блокпост и подняли флаг Украины
Военные рассказали, что враг сконцентрировал там очень много сил. Оккупанты были "закопаны". Целью россиян было не пустить ВСУ в реку Северский Донец и не потерять дорогу.
Бой был ожесточенный. Стрелковое оружие и гранатометы. Мы косили их много,
– рассказал герой,
Военные рассказали об одной из самых тяжелых частей контрнаступления в Харьковской области: смотрите видео
Потери врага
Герои ВСУ наносят врагу значительные потери. По состоянию на 12 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 52 950 захватчиков. Также уничтожить удалось:
- танков – 2168 (+14) единиц;
- боевых бронированных машин – 4640 (+23) единиц;
- артиллерийских систем – 1269 (+6) единиц;
- РСЗО – 311 единиц;
- средств ПВО – 162 единицы;
- самолетов – 243 (+1) единицы;
- вертолетов – 213 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1) единицы;
- крылатых ракет – 216 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) единиц;
- специальной техники – 117 единиц.
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