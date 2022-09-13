Косили их много, – защитники рассказали об одной из самых тяжелых частей контрнаступления на Харьковщине

13 сентября 2022 , 06:32
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Источник:

фейсбук Валерия Залужного

Украинские герои рассказали о контрнаступлении в Харьковской области. Речи идет о взятии вражеской позиции "москва".

Украинские герои рассказали, что позиция "москва" – это был левый фланг захватчиков. Именно он прикрывал всю группировку, которая находилась в Щуровке, Новой Гусаровке и Байраке.

Еще до выхода россиян из Казачьей Лопани местные подожгли их блокпост и подняли флаг Украины

Военные рассказали, что враг сконцентрировал  там очень много сил. Оккупанты были "закопаны". Целью россиян было не пустить ВСУ в реку Северский Донец и не потерять дорогу.

Бой был ожесточенный. Стрелковое оружие и гранатометы. Мы косили их много,
– рассказал герой,

Военные рассказали об одной из самых тяжелых частей контрнаступления в Харьковской области: смотрите видео

Потери врага

Герои ВСУ наносят врагу значительные потери. По состоянию на 12 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 52 950 захватчиков. Также уничтожить удалось:

  • танков – 2168 (+14) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4640 (+23) единиц;
  • артиллерийских систем – 1269 (+6) единиц;
  • РСЗО – 311 единиц;
  • средств ПВО – 162 единицы;
  • самолетов – 243 (+1) единицы;
  • вертолетов – 213 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 903 (+1) единицы;
  • крылатых ракет – 216 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3463 (+18) единиц;
  • специальной техники – 117 единиц.

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Автор: Мар'яна Бекало