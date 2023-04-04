Боретесь за нашу свободу, – президент Грузии неожиданно обратилась к украинцам

Во время визита в Литву президент Грузии неожиданно обратилась к украинцам. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что наш народ борется за свободу и европейское будущее.

Зурабишвили приняла участие во встрече в поддержку борьбы за свободу Украины. На Кафедральной площади в Вильнюсе она обратилась к нашим гражданам.

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Что именно сказала Зурабишвили

Люди собрались на Кафедральной площади для памяти жертв насилия россиян в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах Украины. Зурабишвили отметила, что выступление не было запланированным, однако она "просто хотела разделить с украинцами этот момент и донести солидарность грузинского народа".

Литва – одна из стран, которые как Украина и Грузия знают, что означает опыт российской оккупации и агрессии. Многие люди в Европе повторяют, что вы (украинцы – 24 Канал) боретесь за наше будущее и нашу свободу, но мы из своего опыта знаем, что вы боретесь за нашу свободу и европейское будущее,

– подчеркнула госпожа президент Грузии.

Также Зурабишвили заявила, что Грузия и Украина в будущем будут вместе в Европе. "Это произойдет благодаря исключительно мужественной борьбе ваших воинов и ваших граждан, которые вместе совершают это выдающееся сопротивление. Слава Украине", – подчеркнула президент.

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Обратите внимание! В конце марта Зурабишвили раскритиковала действующее правительство Грузии, отметив, что оно говорит на одном языке с Москвой, когда речь идет об открытии так называемого "второго фронта" против России.



Заметим, что ранее премьер Иракли Гарибашвили обвинил украинских политиков во вмешательстве во внутренние дела его страны. На скандальные заявления отреагировали в МИДе. Спикер Олег Николенко отметил, что Украина "категорически отвергает подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью".