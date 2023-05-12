Звание Герой Украины будет теперь утверждать экспертная группа: Зеленский подписал указ

Владимир Зеленский внес изменения в Устав звания Герой Украины. Теперь рассмотрение представлений о присвоении высшего государственного звания будет осуществляться экспертной группой при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте.

Соответствующий указ Президент подписал 12 мая. Соответствующий документ №274/2023 уже опубликован на сайте Офиса Президента.

Смотрите также Хотите жить – бегите: в России неожиданно прозвучало обращение Зеленского к россиянам

Как изменится процедура представления

Внести изменения в Устав Зеленский решил после поступления большого количества обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины. Президент отметил, что при таких условиях вопрос нуждается в упорядочении. Для этого правительство решило создать специальный совещательный орган – экспертную группу.

Специальная экспертная группа будет формироваться из представителей:

Министерство обороны Украины;

Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;

Генерального штаба ВСУ;

командований видов и родов войск;

командований оперативно-стратегических группировок войск;

Министерства внутренних дел;

Национальная гвардия Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Государственная специальная служба связи и защиты информации Украины;

Управление государственной охраны Украины;

Офис Президента Украины.

Каждый и каждый из наших героев, кто самозабвенно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своей здоровью или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Если предварительное рассмотрение представлений о награждении государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины, то материалы вносятся на рассмотрение этой Комиссии вместе с заключением этой группы.

В Украине проведут реформу органов правопорядка

Президент Украины сообщил, что правительство также проведет реформу всех правоохранительных органов и прокуратур. Одной из целей реформы является скорее присоединение к Европейскому Союзу. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинцы должны чувствовать безопасность и справедливость, следя за работой правоохранителей.

Согласно документу, одобренному Зеленским, это продлится в течение 4 лет – до 2027 года.

"Каждый элемент государственной системы – органы правопорядка, прежде всего, должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве", – пояснил Зеленская необходимость реформы.