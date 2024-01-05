Второй раз за день перекрывают движение на Керченском мосту: в Крыму снова объявили тревогу

Во временно оккупированном Крыму 5 января уже второй раз объявили воздушную тревогу. Россияне заявили о "ракетной опасности" и "угрозе атаки БпЛА".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, а также представители оккупационных властей. В сети также заявляют, что в районе 2 бухт Севастополя виднеется дым, передает 24 Канал.

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На полуострове снова тревога

В 11:37 во временно оккупированном Крыму во второй раз за день объявили воздушную тревогу. Россияне остановили работу морского и наземного транспорта, а также перекрыли Крымский мост.

Что стало причиной объявления воздушной тревоги – оккупанты не сообщают.

В Крыму "тревожно"

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 10:17 заявил, что в Крыму объявлена воздушная тревога. Впоследствии по сети начали распространяться сообщения о задымлении в районе бухт, однако оккупанты быстро придумали оправдание.

Дым в районе Севастопольской и Стрелковой бухт – это военные используют табельные средства маскировки,

– заявил Развожаев.

Воздушная тревога в Крыму: смотрите видео

В 10:43 в Крыму раздался отбой воздушной тревоги. Однако оккупантов настолько испугали взрывы, раздававшиеся на полуострове 4 января, что они предупреждают, что через несколько минут могут повторно объявить об опасности.



Оккупанты в Крыму предупреждают о повторных тревогах / Скриншот

Из-за объявления воздушной тревоги на Крымском мосту традиционно останавливали движение. В настоящее время движение по переправе уже возобновили.

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