Омоновцам, расстрелявшим 10 авто в Гостомеле, сообщили о подозрении: жуткие кадры преступления
Источник:СБУ
Спецслужбы установили личности еще пятерых российских захватчиков. Они совершали военные преступления на территории Киевской области.
Служба безопасности Украины разоблачила российских омоновцев, расстреливавших эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля. Им сообщили о подозрении.
Важно В Украине осудили 4 боевиков, воевавших на стороне россии: какие приговоры они получили
СБУ идентифицировала российских омоновцев
25 февраля захватчики расстреляли 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время временной оккупации. Потерпевшие пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева.
В результате вражеского обстрела погибли пять человек, еще шестеро – получили тяжелые ранения.
К совершению преступления причастны подразделения сводного отряда росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецк, а также мобильного отряда особого назначения (больше известного как омон) по Красноярскому краю,
– отметили в СБУ.
Так, не выполнив задачу кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, захватчики более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться.
Преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования росгвардии по Красноярскому краю.
СБУ подчеркнула, что получила их учредительные данные и контакты. Кроме того, идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.
"В ходе следствия установлены 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления. Также назначено 57 экспертиз и проведено 9 следственных экспериментов, получено видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов и видеозапись свидетеля событий", – подчеркнули в ведомстве.
Пятерым захватчикам сообщили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
СБУ разоблачила российских омоновцев / фото Служба безопасности Украины
Омоновцам сообщили о подозрении: смотрите видео
В Украине судят оккупантов: последние новости
Напомним, что ранее СБУ задержала в Киевской области военнослужащего россии. Его заочно приговорили к 9 годам лишения свободы.
Также в Украине 4 боевика террористических организаций "л/днр" приговорили к реальным срокам заключения. Им грозит от 10 до 15 лет.
Достойно внимания – СБУ установила личность командира россии, который отдал приказ пытать людей в оккупированном Херсоне: смотрите видео