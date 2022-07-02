"Убили полицейского и местную жительницу": в пыточных Бердянска продолжаются зверства россиян

Российские оккупанты не прекращают совершать свои зверства на территории Украины. Захватчики продолжают цинично убивать наших людей.

Да, на временно оккупированных территориях до сих пор есть жертвы среди мирного населения. Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья.

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По его словам, в пыточных Бердянска россияне убили еще двух человек:

полицейского, не согласившегося сотрудничать с оккупантами;

и местную жительницу, которую обвиняли в том, что она спрятала у себя дома бойцов полка защитников Мариуполя. Этого не было, однако врагу сложно что-то вообще объяснять на человеческом языке.

Журналист подчеркнул, что эта информация не проверена, однако об этом сообщают горожане. Кроме этого, это уже не первые жертвы оккупантов в пыточных.

Что сейчас происходит в Бердянске

28 июня, в Бердянске трижды в день раздавались взрывы. Два из них были в районе местного порта, после чего над городом поднялся дым. Официальной информации о том, что там произошло, нет. Похоже, что у оккупантов что-то пошло не по плану.

Также во временно оккупированном Бердянске россияне пытаются забрать под свой контроль даже детские лагеря. Они появились там и заявили, что конфисковывают эти заведения в пользу России. Некоторые администрации лагерей не согласились на условия оккупантов, в том числе и директор лагеря "Факел". За неповиновение россияне арестовали ее, а затем забрали и увезли в неизвестном направлении.

А в порт города Карасу, что в Турции, 1 июля зашел корабль "Жибек Жолы" из оккупированного Бердянска – на нем привезли краденое в Украине зерно. Офис генпрокурора сразу обратился к турецкой стороне с просьбой принять соответствующие меры.

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