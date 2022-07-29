Зверства россиян вызывают ярость – Залужный отреагировал на убийства пленных в Оленевке
Источник:телеграм Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на убийство украинских пленников во временно оккупированной Оленевке. Генерал подчеркнул, что такие действия оккупантов лишь вызывают ярость.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россия является страной-террористом. Залужный подчеркнул, что это доказывают действия оккупантов, в том числе и убийство пленных.
Заметьте Пытки и удар по Еленовке: военный эксперт назвал 2 цели врага
Украина отомстит за всех
Валерий Залужный подчеркнул, что Украина непременно отомстит оккупантам за каждого погибшего или искалеченного побратима.
россия – государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или изуродованного собрата,
– подчеркнул генерал.
Главнокомандующий отметил, что Украина, в отличие от россии, соблюдает нормы международного гуманитарного права. Однако наша страна, по его словам, сделает все возможное и невозможное для того, чтобы все виновные в преступлениях против защитников, защитниц и мирных граждан были наказаны.
"Знайте, враги, вам не будет места на Земле", – подытожил генерал.
Убийство украинских пленников в Оленевке: главное
россия из артиллерии обстреляла бывшую колонию во временно оккупированной Оленевке, где содержали украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали".
Оккупанты решили нагло соврать о том, что якобы Украина с помощью HIMARS атаковала по колонии, однако все доказательства четко доказывают вину именно россиян. В том числе и перехваченные разговоры.
В Генеральном штабе ВСУ сразу опровергли причастность к обстрелу колонии. Там заявили, что россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые россияне совершили там.
По данным Офиса Генпрокурора, 40 украинских пленных погибли, еще около 130 получили ранения. Среди жертв атаки есть и гражданские, которых россияне содержали в этой колонии.
К теме – Лисянский о целях россиян, убивших украинских пленных в Оленевке: смотрите видео