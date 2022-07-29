Зверства россиян вызывают ярость – Залужный отреагировал на убийства пленных в Оленевке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на убийство украинских пленников во временно оккупированной Оленевке. Генерал подчеркнул, что такие действия оккупантов лишь вызывают ярость.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россия является страной-террористом. Залужный подчеркнул, что это доказывают действия оккупантов, в том числе и убийство пленных.

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Украина отомстит за всех

Валерий Залужный подчеркнул, что Украина непременно отомстит оккупантам за каждого погибшего или искалеченного побратима.

россия – государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или изуродованного собрата,

– подчеркнул генерал.

Главнокомандующий отметил, что Украина, в отличие от россии, соблюдает нормы международного гуманитарного права. Однако наша страна, по его словам, сделает все возможное и невозможное для того, чтобы все виновные в преступлениях против защитников, защитниц и мирных граждан были наказаны.

"Знайте, враги, вам не будет места на Земле", – подытожил генерал.

Убийство украинских пленников в Оленевке: главное

россия из артиллерии обстреляла бывшую колонию во временно оккупированной Оленевке, где содержали украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали".

Оккупанты решили нагло соврать о том, что якобы Украина с помощью HIMARS атаковала по колонии, однако все доказательства четко доказывают вину именно россиян. В том числе и перехваченные разговоры.

В Генеральном штабе ВСУ сразу опровергли причастность к обстрелу колонии. Там заявили, что россия пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые россияне совершили там.

По данным Офиса Генпрокурора, 40 украинских пленных погибли, еще около 130 получили ранения. Среди жертв атаки есть и гражданские, которых россияне содержали в этой колонии.

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