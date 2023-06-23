Макрон больше не хочет звонить Путину: президент Франции назвал причину

Эммануэль Макрон часто общался по телефону с Владимиром Путиным во время полномасштабного вторжения России в Украину. Однако затем французский лидер изменил свое отношение к дистанционному общению с российским диктатором.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что он не хочет звонить по телефону российскому диктатору Владимиру Путину. В то же время, французский лидер намекнул, что он не отказывается полностью от контактов с президентом страны-агрессорки.

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Макрон выдвинул условия Путину

Президент Франции заявил, что у него сейчас нет причин звонить по телефону Путину. Речь идет о телефонных переговорах, в которых инициатором является Макрон. В то же время, французский лидер отметил, что он не отказывается от такого формата разговоров с президентом государства-террориста.

Если он (Путин – 24 Канал) позвонит мне, чтобы предложить что-то, я соглашусь, потому что Франция всегда была государством, способствующим диалогу,

– объяснил Макрон.

Кроме того, президент Франции выдвинул два условия для возобновления диалога с Путиным. По его словам, Россия сначала должна прекратить войну и согласиться уважать международное право. Он также заявил, что ныне эта страна находится в изоляции на международной арене. Также Макрон выразил надежду на проведение переговоров между Россией и Украиной на условиях Киева.

Что эксперты думают о призывах Макрона к диалогу с Россией