Президент Франції Еммануель Макрон дав зрозуміти, що він не хоче телефонувати російському диктатору Владіміру Путіну. Водночас французький лідер натякнув, що він не відмовляється повністю від контактів з президентом країни-агресорки.

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Макрон висунув умови Путіну

Президент Франції заявив, що у нього зараз немає причин телефонувати Путіну. Мовиться про телефонні перемовини, у яких ініціатором є Макрон. Водночас французький лідер зазначив, що він не відмовляється від такого формату розмов з президентом держави-терориста.

Якщо він (Путін – 24 Канал) зателефонує мені, щоб запропонувати щось, я погоджуся, тому що Франція завжди була державою, яка сприяє діалогу,

– пояснив Макрон.

Окрім цього президент Франції висунув дві умови для відновлення діалогу з Путіним. За його словами, Росія спочатку повинна припинити війну та погодитися поважати міжнародне право. Він також заявив, що нині ця країна перебуває в ізоляції на міжнародній арені. Також Макрон висловив сподівання на проведення переговорів між Росією та Україною на умовах Києва.

Що експерти думають про заклики Макрона до діалогу з Росією