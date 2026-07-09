"Сидят у телефона": Подоляк объяснил, почему Кремль нервничает по поводу отсутствия звонка от Трампа

Во время встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО Дональд Трамп заявил, что вечером позвонит Владимиру Путину. Однако позже в Кремле сообщили, что звонка не было. Соответственно, в Москве начали нервничать.

Однако это не единственная причина обострения ситуации в российском политическом сообществе. Об этом "24 Каналу" рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что в настоящее время США выбрали "стратегию безразличия" по отношению к России.

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Кремль нервничает из-за отсутствия звонка от Трампа

Советник Офиса Президента Украины отметил, что в России рассчитывали на нейтральную позицию Белого дома, что давало бы ей возможность продолжать вести войну против Украины.

Что касается звонка Путину, по мнению Подоляка, Трампу нужно еще раз осознать суть войны с Ираном. Ее завершили, но все начинается заново. В частности, Ормузский пролив заблокирован.

И вот такое безразличное отношение к России – это то, что нужно делать. Как влиять на Путина? Санкциями, расширением войны на территории России и специальной информационно-дипломатической работой. Безразличие к телефонному разговору с Путиным вызывает панические настроения и у Путина, и у его окружения. Они сидят у телефона и ждут,

– подчеркнул он.

Подоляк объяснил, почему в Кремле нервничают: смотрите видео

Напомним, что после встречи Трампа и Зеленского действительно можно говорить об улучшении отношений между лидерами. Однако пока точно непонятно, как именно Вашингтон планирует добиться прекращения войны со стороны России.