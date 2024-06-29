Елена Пех впервые позвонила дочери после освобождения из российского плена: щемящее видео
Источник:Дмитрий Лубинец
Из российского плена 28 июня вернули десять человек, среди них Елена Пех. Она находилась в российском плену 6 лет.
Сразу после прибытия на родную землю женщина позвонила своей дочери. Соответствующее видео обнародовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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Елена Пех впервые позвонила дочери после освобождения из плена
Елена Пех, научная сотрудница Горловского художественного музея, которую россияне удерживали 6 лет, после возвращения в Украину впервые позвонила своей дочери.
Разговор Елены Пех с дочерью: смотрите видео
В марте 2020 года Елену Пех "приговорили" к 13 годам лишения свободы. Она была в колонии № 127 в оккупированном Снежном, что в Донецкой области.
По данным ИСОМ Ukraine, в 2014 году Елена Пех вместе с несовершеннолетней дочерью выехала из оккупированной Горловки в Одессу. В 2016 году у ее мамы, которая осталась в оккупированном городе, ухудшилось здоровье. Поэтому женщина вынуждена была ездить на оккупированную территорию.
Что еще известно о возвращении гражданских из российского плена
- Еще один политический пленник – Валерий Матюшенко. Оккупанты задержали гражданского в Донецкой области еще в июле 2017 года. Впоследствии незаконно заключили в тюрьму до 10 лет лишения свободы.
- Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захвачены в Бердянске за сопротивление оккупантам.
- Еще 5 гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.