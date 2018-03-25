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Звонок Трампа Путину не означает, что он собирается с ним договариваться, – эксперт

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Трамп проводит кадровые изменения
Трамп проводит кадровые изменения / segodnya.ua

Внутренняя конъюнктура США побуждает Трампа к более жесткой политике и риторике в отношении России, хотя он к этому не готов. Но звонок Путину не означает, что Трамп собирается за спиной Украины договариваться.

Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Василий Мокан.

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"Трамп как бизнесмен видит большую угрозу со стороны экономической экспансии Китая. А воевать на два фронта – против России и Китая – даже для такой мощной державы, как США, слишком. Поэтому Трамп хотел договориться с Путиным по геополитическим вопросам, а с экономическими, которые он считает приоритетными, балансировать. Но демократические институты США помешали этим планам. и у республиканцев, и демократов жесткая позиция относительно России ", – отмечает Мокан.

При этом политолог отмечает, что именно из-за определенной разницы во взглядах Трамп проводит кадровые изменения. В частности, госсекретаря Рекса Тиллерсона меняет на Майка Помпео, а также советника по нацбезопасности Герберта Макмастера заменит экс-посол в ООН Джон Болтон.

По мнению Мокана, это связано, во-первых, с тем, что Трамп бизнесмен, и для него важна личная преданность, родство взглядов. Очевидно, Тиллерсон и некоторые советники говорили ему не то, что он хотел. Во-вторых, сейчас будет более жесткая внешняя политика США, когда требуется четкость и решительность, что, по мнению Мокана, сможет обеспечить новый Госсекретарь. В частности, и по РФ.

Жесткая риторика нового госсекретаря США по России не означает, что Помпео более проукраинский. К Украине будут расти требования по реформированию. Будет усиление финансово-военного сотрудничества, но и жесткие требования к выполнению обязательств. Антироссийскость не означает проукраинскость. Хотя США были и остаются главным партнером и союзником Украины, от которого будут зависеть переговоры и решение вопросов, связанных с Донбассом, аннексией Крыма и т.п.,
– отмечает Василий Мокан.

В то же время, как считает эксперт, звонок Трампа Путину – знак того, что США не ставит под сомнение легитимность его как президента.

"Есть ритуальные процедурные заявления США и ЕС по выборам в аннексированном Крыму. Эта полулегитимнисть Путина – общемировая позиция. Путина принимают как легитимного президента, с которым готовы вести переговоры. Звонок Трампа не означает, что он собирается за спиной Украины договариваться с Путиным или капитулировать" , – подчеркнул Василий Мокан.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 5 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.

Президент США Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах. В связи с этим Трампа раскритиковал сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

Ранее Рекса Тиллерсона уволили с должности Госсекретаря США. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. 22 марта Трамп вместо Герберта Макмастера назначил нового советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Кто такой Майк Помпео? Американский политик-республиканец Майк Помпео был назначен на пост главы ЦРУ в январе 2017 года. С 2011 до 2017 года он представлял Канзас в Палате представителей США. Помпео активно критиковал политику Хиллари Клинтон, когда она была на должности госсекретаря, а во время президентской гонки в Америке в 2016 году поддерживал сенатора от Флориды Марко Рубио. Сначала Помпео критиковал и Трампа, но впоследствии развил с ним хорошие отношения.

Кто такой Джон Болтон? Американский политик-республиканец и дипломат, работавший послом США в ООН с 2005 по 2006 года. Болтон известен своим критическим отношением к ООН. Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии в отношении стран так называемой "оси зла": Северной Кореи, Ирана и Кубы, а также относительно России и ее союзников.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Война на Донбассе Владимир Путин Новости политики Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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