Дзвінок Трампа Путіну не означає, що він збирається з ним домовлятися, – експерт

Внутрішня кон’юнктура США спонукає Трампа до більш жорсткої політики і риторики щодо Росії, хоча він до цього не готовий. Але дзвінок Путіну не означає, що Трамп збирається за спиною України домовлятися.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Василь Мокан.

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"Трамп як бізнесмен бачить більшу загрозу з боку економічної експансії Китаю. А воювати на два фронти – проти Росії і Китаю – навіть для такої потужної держави, як США, занадто. Тому Трамп хотів домовитися з Путіним по геополітичних питаннях, а з економічними, які він вважає пріоритетними, балансувати. Але демократичні інститути США завадили цим планам. І в республіканців, і в демократів жорстка позиція щодо Росії", – зазначає Мокан.

При цьому політолог зауважує, що саме через певну різницю в поглядах Трамп проводить кадрові зміни. Зокрема, Держсекретаря Рекса Тіллерсона змінює на Майка Помпео, а також радника з нацбезпеки Герберта Макмастера замінить екс-посол в ООН Джон Болтон.

На переконання Мокана, це пов’язано, по-перше, з тим, що Трамп бізнесмен, і для нього важлива особиста відданість, спорідненість поглядів. Вочевидь, Тіллерсон і деякі радники говорили йому не те, що він хотів. По-друге, зараз буде більш жорстка зовнішня політика США, коли потрібна чіткість і рішучість, що, на думку Мокана, зможе забезпечити новий Держсекретар. Зокрема, і щодо РФ.

Жорсткіша риторика нового Держсекретаря США щодо Росії не означає, що Помпео є більш проукраїнським. До України зростатимуть вимоги щодо реформування. Буде посилення фінансово-військової співпраці, але й жорсткіші вимоги до виконання зобов’язань. Антиросійськість не означає проукраїнськість. Хоча США були і залишаються головним партнером і союзником України, від якого залежатимуть переговори і вирішення питань, пов’язаних з Донбасом, анексією Криму тощо,

– наголошує Василь Мокан.

Водночас, як вважає експерт, дзвінок Трампа Путіну – знак того, що США не ставить під сумнів легітимність його як президента.

"Є ритуальні процедурні заяви США і ЄС стосовно виборів в анексованому Криму. Ця напівлегітимність Путіна – загальносвітова позиція. Путіна приймають як легітимного президента, з яким готові вести переговори. Дзвінок Трампа не означає, що він збирається за спиною України домовлятися з Путіним чи капітулювати", – підкреслив Василь Мокан.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.



Президент США Трамп вирішив привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах. У зв’язку з цим Трампа розкритикував сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.



Раніше Рекса Тіллерсона звільнили з посади Держсекретяря США. Його місце займе директор ЦРУ Майк Помпео. 22 березня Трамп замість Герберта Макмастера призначив нового радника з нацбезпеки Джона Болтона.

Хто такий Майк Помпео? Американський політик-республіканець Майк Помпео був призначений на пост глави ЦРУ у січні 2017 року. Із 2011 до 2017 року він представляв Канзас у Палаті представників США. Помпео активно критикував політику Гілларі Клінтон, коли вона була на посаді Держсекретаря, а під час президентської гонки в Америці у 2016 році підтримував сенатора від Флориди Марко Рубіо. Спершу Помпео критикував і Трампа, але згодом розвинув із ним хороші відносини.

Хто такий Джон Болтон? Американський політик-республіканець і дипломат, який працював послом США в ООН з 2005 по 2006 роки. Болтон відомий своїм критичним ставленням до ООН. Болтон відомий своїми консервативними поглядами на зовнішню політику. Він є прихильником жорсткої лінії стосовно країн так званої "осі зла": Північної Кореї, Ірану і Куби, а також щодо Росії і її союзників.