Рухи в нерухомості

Чекати значного здешевлення житла в Україні - не варто.

Такого висновку доходять представники і державних установ, які регулюють галузь, і посередники - продавці житла, і самі будівельники. Втім, українська влада не є бездіяльною, і час від часу демонструє невпевнені спроби зробити житло дешевшим. Серед заходів - підписані 2 березня Президентом зміни до деяких законів щодо вдосконалення механізмів інвестування у будівництво.Норми цього документу спрямовані на істотне здешевлення нового житла. Втім, у самому профільному парламентському комітеті кажуть, що перші позитивні наслідки ухвалення згаданого закону можна очікувати не раніше, ніж за 5 років. Саме стільки часу витрачається від оформлення ділянки до введення готового будинку в експлуатацію. А до того часу, планують парламентарії, обсяги зведеного житла тільки скорочуватимуться.Юрій Сербін (заступник голови комітету ВР з будівництва): “Через 2-3 роки квартири знову злетять в ціні, бо зараз зовсім не робляться заділи, грошей на заділ ні в кого нема. До 60% житлопроектних організацій гуляють без роботи”.Тим часом, виробники будматеріалів у скороченні темпів будівництва звинувачують українську владу на місцях. Під особливу їхню критику потрапили східні області, оскільки найбільше житла минулого року будувалося не там, а на заході України - у Прикарпатті, Буковині, та на Львівщині, де і так гострих проблем із нерухомістю немає. Середня ж площа збудованого торік житла на одного українця вкрай мала - лише чверть квадратного метра.Іван Салій (голова НР Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів): “Менше всього - в Харківській області. 0,08. Я навіть не знаю, що там відбулося. А як же тоді бути нам - виробникам будівельних матеріалів. які в Ромнах Харківської області, в Сумах - найпотужніші цегельні заводи. Де ще? Донецька. Почекайте, та звідти ціла політична сила, яка хоче і має амбіції цілою Україною керувати. Та ви побудуйте житло своїм людям, в регіоні”.Щоправда, попри всі негаразди, придбання нерухомості залишається найнадійнішим інструментом інвестицій - запевняють деякі фахівці. Адже криза кризою, а попит на житло в Україні все ще перевищує пропозицію, і таке співвідношення найближчими роками може зберегтися.Юрій Сербін (заступник голови комітету ВР з будівництва): “Говорити вам, що ми зараз рятуємо житло - це теж буде неправдою. Єдине, що ми зараз рятуємо, на жаль, намагаємося врятувати недобудови, щоб не було нових “Еліта-центрів”.Йдеться про те, що опікуватися фондом фінансування будівництва відтепер може установа зі статутним капіталом у мільйон і більше євро. Тож випадків, коли будівельним фірмам банально не вистачатиме коштів добудувати кілька поверхів - поменшає. Наразі ж у такій ситуації опинилося більше половини девелоперів.Анатолій Топал (фахівець з нерухомості): “Є декілька мільйонів не зданих метрів, за які вже люди заплатили. І відсотків 50 цих майданчиків не мають змоги добудуватися. Не мають додаткових активів, які можна десь продати, ніяких ділянок в загашниках”.Нагадаємо, звершенню тих недобудов, на яких робіт виконано принаймні на 70%, обіцяє допомогти держава. Щоправда, уряд готовий виділити на цей напрямок лише 3 мільярди гривень, а від будівельних організацій уже надійшло зголошень на суму, у 2,5 рази більшу. До того ж, низка кооперативів під урядову програму взагалі не підпадають, оскільки зведення їхніх багатоповерхівок заздалегідь було повністю профінансоване вкладниками.