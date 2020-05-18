"Руки геть від Стерненка": під СБУ збираються активісти на акцію протесту – відео

У Києві біля будівлі СБУ 18 травня зібралися мітингувальники на акцію протесту. Все через те, що відомому одеському активісту Сергію Стерненку можуть оголосити підозру.

На Аскольдів провулок, на допит до СБУ має прийти й сам Стерненко. За його інформацією, йому можуть повідомити про підозру. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами організатора акції Владислава Грезєва, біля СБУ чекають близько пів тисячі осіб.

Активісти чекають на приїзд Сергія Стерненка біля СБУ: дивіться відео 24 каналу

Дивіться відео з акції "Руки геть від Стерненка":

Акція на захист Стерненка в Києві / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Справа Стерненка: коротко