"Руки геть від Стерненка": під СБУ збираються активісти на акцію протесту – відео
У Києві біля будівлі СБУ 18 травня зібралися мітингувальники на акцію протесту. Все через те, що відомому одеському активісту Сергію Стерненку можуть оголосити підозру.
На Аскольдів провулок, на допит до СБУ має прийти й сам Стерненко. За його інформацією, йому можуть повідомити про підозру. Про це повідомляє 24 канал.
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За словами організатора акції Владислава Грезєва, біля СБУ чекають близько пів тисячі осіб.
Активісти чекають на приїзд Сергія Стерненка біля СБУ: дивіться відео 24 каналу
Дивіться відео з акції "Руки геть від Стерненка":
Акція на захист Стерненка в Києві / Фото Анни Брикової для 24 каналу
Справа Стерненка: коротко
- На життя Стерненка посягали тричі протягом одного року: лютого – травня 2018 року. Вийти на організаторів нападу та замовників слідству наразі не вдалося.
- Під час третього нападу Стерненко зумів відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з нападників ножем, і внаслідок отриманих травм той помер.
- Після нападів Стерненко просив надати йому охорону, але йому у цьому відмовили.
- Навпаки, заходила мова не про убезпечення Стерненка, а про оголошення йому підозри. За це виступали колишні регіонали, найбільше – Андрій Портнов.
- Про оголошення підозри самому Стерненку предметна мова зайшла після призначення Венедіктової генпрокуроркою, попри те, що справу розслідувала не прокуратура.
- Підозра можуть вручити за статтями "Вбивство" чи "Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони".
- На захист Стерненка виступило чимало активістів, у містах пройшли масові акції. Протестувальники неодноразово приходили під стіни Офісу Президента та помешкання Ірини Венедіктової.
- 14 травня Стерненко отримав виклик до СБУ, куди мав з'явитися 18 травня.