Румунія. Аварія
16:45, 16 квітня 2009 390
У Румунії перекинувся автобус з українцями - 21 постраждалий, зокрема 10 дітей.
21 постраждалий , у тому числі 10 дітей. Неподалік румунського міста Бекау у четвер вранці перекинувся автобус з україцями. За повідомленням Генконсульства України в Сучаві, у автобусі перебувала делегація Броварів - загалом 42 людини, які їхали до Македонії для участі у конкурсі. Усіх потерпілих перевезли до місцевої лікарні. На місце ДТП виїхав Посол України в Румунії та співробітник Генконсульства в Сучаві.
Джерело: 24 Канал
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