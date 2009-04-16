Румунія. Аварія

У Румунії перекинувся автобус з українцями - 21 постраждалий, зокрема 10 дітей.

21 постраждалий , у тому числі 10 дітей. Неподалік румунського міста Бекау у четвер вранці перекинувся автобус з україцями. За повідомленням Генконсульства України в Сучаві, у автобусі перебувала делегація Броварів - загалом 42 людини, які їхали до Македонії для участі у конкурсі. Усіх потерпілих перевезли до місцевої лікарні. На місце ДТП виїхав Посол України в Румунії та співробітник Генконсульства в Сучаві.