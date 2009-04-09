Румунія: Футбол

Дотренувався до звільнення.

Наставник збірної Румунії Віктор Піцурке відправлений у відставку. Румунська федерація вирішила забрати з-під Піцурке тренерське крісло через невтішні результати у відбірній сьомій групі на чемпіонат світу. Румунія за 5 матчів набрала всього 4 очки і випереджає у таблиці лише Фарерські острови. Це вже відставка Піцурке з посади тренера румунської збірної.У 2000 році національна команда разом із ним без проблем потрапила на Євро, але конфлікт із ветеранами Хаджи, Петреску та Попеску залишив за бортом збірної саме Піцурке.У новітній історії румунської дружини Піцурке не міг вжитися із її теперішнім лідером Адріаном Муту. Також Тренер потрапив в немилість місцевої преси, яка звинувачувала його у оборонній манері гри.