Румунія: Важка Атлетика

Наталя Троценко стала дворазовою чемпіонкою Європи.

Знай силу жінок українських! Наталя Троценко успішно захистила титул чемпіонки Європи з важкої Атлетики. Наша співвітчизниця підтвердила клас на континентальній першості, що триває в румунському Бухаресті. Троценко другий рік поспіль здобула нагороду найвищого ґатунку у ваговій категорії до 53 кілограмів, виборовши ще й два так звані "малі золота". 87 кілограмів підкорені Наталею у ривку дали українці 192 у підсумку, які перевершити суперницям виявилось не під силу. До останнього моменту боротьбу за перемогу вела туркеня Айлін Дасделен. Та не встоявши під вагою 111 кілограмів у поштовху, змушена була втамувати амбіції срібною медаллю, яку вирвала у власниці "бронзи" співвітчизниці Аміне Білгін.