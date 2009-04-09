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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Румунія: Важка атлетика

22:04, 9 квітня 2009 184

За крок від медалі.

Українка Юлія Артемова - лише четверта на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Бухаресті. Підстави сподіватися на місце на п'єдесталі у ваговій категорії до 69-ти кілограмів у харківської спортсменки були. Після змагань у ривку Юлія посідала третє місце, випереджаючи найближчу переслідувачку на 6 кілограмів. Утім цього гандикапу Артемовій не вистачило. У поштовху українці підкорилася вага в 130 кілограмів, тоді як росіянка Тетяна Матвєєва підняла на 7 більше. Як наслідок - перевага Матвєєвої склала лише 1 кілограм. Інша українка - Дарія Баєва - на шостій позиції. Найсильнішою ж у цій категорії виявилася Оксана Слівенко з Росії, яка в підсумку аж на 10 кілограмів випередила вірменку Назік Авдалян. Чемпіонка святкує з національним прапором, догори дригом. "Срібна призерка" - з рушником "Манчестер Юнайтед".
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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