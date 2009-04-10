Румунія: Важка Атлетика

Надія Миронюк - четверта у ваговій категорії до 75 кг.

Ще одне четверте місце. Надія Миронюк - поза п'єдесталом чемпіонату Європи у ваговій категорії до 75 кілограмів. Після змагань у ривку українка перебувала на п'ятій позиції. Друга частина змагань дозволила спортсменці із Волині випередити білоруску Юлію Новаковіч. Результат Миронюк у поштовху - 130 кілограмів. Пробувала українка підкорити і 133. Втім навіть ця вага не давала Надії шансів на нагороди - надто відірвалася від решти атлеток трійка лідерів. Найсильнішою ж у цій ваговій категорії стала росіянка Наталья Заболотная, яка на 12 кілограмів випередила вірменку Хуршудян і на 13 - Лідію Валентін із Іспанії.