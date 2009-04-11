Румунія: Важка Атлетика

Немає Коробки - немає золота.

Українка Юлія Довгаль гідно, та все ж неповноцінно зуміла компенсувати відсутність триразової чемпіонки Ольги Коробки, на європейській важкоатлетичній першості, що добігає кінця у Бухаресті.Смикнувши сто одинадцять кілограмів у ривку, Довгаль відразу ж записалась у претенденти на медалі вагової категорії понад 75 кілограмів. Та за результатами поштовху наша співвітчизниця, все ж, поступилась проміжною другою позицією на 13 кілограмів важчій представниці Росії Гагаріній.Із підсумковими 253 кілограмами за плечима Наталья виборола срібло Юлія Довгаль ж, піднявши у сумі на кілограм менше залишилась із бронзовою нагородою. Конкуренток тим часом наче й не помічала інша росіянка Татьяна Каширіна. Жодна із суперниць навіть не наблизилась ні до 125 кілограмів у ривку, ані до 155 у поштовху. То ж саме, Каширіна після трирічного домінування Коробки стала новою чемпіонкою Європи.