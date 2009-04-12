Румунія: Важка Атлетика

Тріумфальне завершення європейського чемпіонату.

Українець Ігор Шимечко став новим чемпіоном Старого Світу з важкої атлетики в елітній ваговій категорії понад 105 кілограмів серед чоловіків. Золото Ігор виборов в останній день європершості у Бухаресті.До головної нагороди наш співвітчизник додав ще дві "малі" медалі найвищого ґатунку - окремо у ривку та поштовху. Для початку 22-річний Шимечко смикнув та втримав над головою 203 кілограми. Найближчий переслідувач у вправі відстав на 10 кілограмів. Аби стати найкращим ще й поштовху, українцю вистачило приборкати 203 кілограми.У сумі Ігор більш ніж упевнено випередив власника другої сходинки подіуму представника Німеччини Альміра Велагіча, який своєю чергою лише за додатковими показниками вирвав срібло у бронзового призера росіянина Євґєнія Пісарєва. Тож Румунський легкоатлетичний чемпіонат Європи збірна України завершила загалом із 16 нагородами, 8 з яких золоті.