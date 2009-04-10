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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Румунський слід

Фінансові ринки 22:45, 10 квітня 2009 219

У Молдові активно шукають заколотників.

Міністерство внутрішніх справ країни активно розслідує причетність румунської сторони до організації масових акцій протесту в Кишиневі. Про фінансування та організацію безладів офіційним Бухарестом неодноразово заявляв президент країни Владімір Воронін. Головними підозрюваними в даній справі є двоє громадян Молдови, яких нещодавно затримали в Україні. Зокрема, офіційний Кишинів переконаний, що один з них - а саме Габріел Саті - причетний до фінансування та організації безладів у молдовській столиці. Тим часом українська прокуратура розпочала доекстрадиційні заходи стосовно затриманих громадян Молдови. Щоправда, як пояснили у прес-службі відомства, ці заходи займуть чимало часу, до того ж затримані можуть подати клопотання про надання політичного притулку в Україні, а отримавши відмову - оскаржити її. Тим часом у Кишиневі опозиція припинила масові акції протесту. У п’ятницю активісти кількох партій провели мирну демонстрацію в центрі столиці. Вони вимагали відпустити усіх затриманих, які потрапили за грати внаслідок масових заворушень минулого вівторка. Влада країни задовольнила головну вимогу опозиціонерів про перерахунок голосів на парламентських виборах. Президент Молдови Владімір Воронін звернувся з відповідним проханням до Конституційного суду країни.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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