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Руслана розповіла, скільки зірки заробляють на корпоративах

16:53, 8 січня 3684 Читать новость на русском
Руслана
Руслана / Фото з відкритих джерел

Розмір гонорарів для зіркових виконавців на корпоративах в Україні коливається у діапазоні від 3 до 20 тисяч євро.

Про це розповіла співачка Руслана Лижичко, пише "Гордон".

"Гонорари в Україні для топових – в районі 20 тисяч євро, а для таких, які сповзають, або тільки починають, або відпочивають, – 3 – 7 тисяч. От і рахуйте, я у гривні ніколи не переводжу", – пояснила співачка.

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Також відповідаючи на питання, чи виступає вона на корпоративах зараз, Лижичко сказала: "Так, але частіше за кордоном, в Україні менше".

Вона пояснила, що виступає зі старою програмою, і тому українцям не так цікаво її запрошувати.

На питання, "скільки коштує запросити Руслану на корпоратив", співачка відповіла: "По-різному".

Руслана була дорога, коли вона була в топі. Поки Руслана після Майдану перегруповуються, збирає сили і готує новий альбом . Закони ринку трошки інші. Коли у мене з'являться нові сингли, відразу підніметься ціна,
– сказала Лижичко.

Теги: Руслана
Джерело: 24 Канал
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