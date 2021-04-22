В Одесі на скандальному пляжі "Зелений берег" почали руйнувати скелю. Трактор заїхав в море та почав ламати природній бар'єр.

Цей пляж знаходиться між Чкалівським пляжем та "Дельфін". Останні кілька років на ньому нічого не відбувалося. Проте цьогоріч, підготовка йде "повним ходом". До теми У Києві заради комерції руйнують чергову історичну будівлю Що відомо про "Зелений берег" Цю місцину ще називають пляжем Хмельницького-Саакашвілі.

Розташовання скелі / Фото "Одесса Сейчас" Зв'язок очевидний: визволитель – загарбник.

Колишній нардеп збудував собі віллу на першій береговій лінії.

руйнація одеського пляжу / Фото "Одесса Сейчас" А депутат Хмельницький, колишній очільник Одеської облаадміністрації виступав ініціатором відкриття пляжу для одеситів та туристів.

Проте ця історія не мала логічного кінця і на кілька років про "Зелений берег" усі забули.

"Ремонтні роботи" на пляжі / Фото "Одесса Сейчас" Цьогоріч – підготовка до курортного сезону почала з "масштабної" підготовки. Актуально У Затоці на Одещині злили нечистоти у воду: на березі брудно і тхне – відео

Руйнують скелю на пляжі / Фото "Одесса сейчас"