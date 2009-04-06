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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Руйнівна стихія

Фінансові ринки 20:58, 6 квітня 2009 295

Влада оголосила надзвичайний стан у зв'язку із землетрусом.

В Італії тривають пошуки можливих уцілілих після потужного землетрусу, який минулої ночі сколихнув центральну область Абруццо. Підземні поштовхи силою понад 6 балів за шкалою Ріхтера фактично зрівняли з землею розташовані у зоні лиха будівлі. Стихія поховала під завалами сотні людей. Вже відомо про майже 100 загиблих. Рятувальники побоюються, що ця цифра може зрости: десятки людей і досі вважаються зниклими безвісти.Травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше півтори тисячі осіб. Землетрус зруйнував загалом близько 10-ти тисяч будівель, залишивши просто неба до 50-ти тисяч мешканців. Людей, які втратили житло, розміщують на стадіоні Аквіли - адміністративного центру області. Усіх їх забезпечили їжею і ковдрами. Українських громадян серед загиблих чи потерпілих, за попередньою інформацією, немає. Повідомили у прес-службі українського МЗС.Василь Кирилич (речник Міністерства закордонних справ України): “Уточнюється з місцевими органами, власне, провінції Абруццо можливість знаходження серед цих, скажімо, постраждалих і загиблих громадян України. Але ще раз наголошую, ця інформація, яку ми одержали від посольства, засвідчує, що серед числа загиблих і серед постраждалих громадян України немає. Будемо сподіватися, що їх там і не було”.В той час, як італійська влада підраховує збитки, завдані стихією, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саме надмірна обережність, чи то навіть - халатність, можновладців призвела до катастрофи таких масштабів. Місцеві мас-медіа згадали про вченого-сейсмолога, який ще місяць тому попередив про землетрус.Джіоачіно Джуліані навіть розгорнув спеціальну кампанію - її учасники їздили на автомобілях по місту і закликали жителів підготуватися до евакуації. Влада ж заборонила фахівцю-сейсмологу сіяти паніку серед населення. Землетрус в області Абруццо уже назвали "найбільшим стихійним лихом нового тисячоліття" в Італії. Прем'єр-міністр Сілвіо Берлусконі оголосив у країні надзвичайний стан і скасував усі свої закордонні поїздки.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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