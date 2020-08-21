Ірландський лоукостер Ryanair запускає одразу два нових рейси з міст України до Німеччини. Вони виконуватимуться у межах зимового розкладу на 2020 рік.

Інформація про нові рейси оприлюднили на сайті Інтерфакс-Україна. Важливо Ryanair скоротить осінні рейси на 20%: причина Нові рейси від Ryanair Київ – Кельн;

Одеса – Дюссельдорф. Обидва рейсу виконуватимуться двічі на тиждень. Актуально Ryanair запускає рейси з Одеси в Барселону та Афіни: дати, ціни Розклад Рейси з Києва до Кельна будуть виконуватися з 26 жовтня щопонеділка і щоп'ятниці в обох напрямках.

Рейси з Одеси в Дюссельдорф компанія запускає з 6 листопада щопонеділка і щоп'ятниці в обох напрямках.

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