Ryanair анонсувала нові напрямки з України до Німеччини
Ірландський лоукостер Ryanair запускає одразу два нових рейси з міст України до Німеччини. Вони виконуватимуться у межах зимового розкладу на 2020 рік.
Інформація про нові рейси оприлюднили на сайті Інтерфакс-Україна.
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Нові рейси від Ryanair
- Київ – Кельн;
- Одеса – Дюссельдорф.
Обидва рейсу виконуватимуться двічі на тиждень.
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Розклад
- Рейси з Києва до Кельна будуть виконуватися з 26 жовтня щопонеділка і щоп'ятниці в обох напрямках.
- Рейси з Одеси в Дюссельдорф компанія запускає з 6 листопада щопонеділка і щоп'ятниці в обох напрямках.
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