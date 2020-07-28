Авіакомпанія Ryanair оголосила про два нові маршрути з Одеси уже восени 2020 року. Так, від Одеси ірландський лоукостер літатиме до Барселони та Афін.

Про введення нових рейсів пише Центр транспортних стратегій з посиланням на інформацію від Ryanair.

Раніше Ryanair анонсував новий рейс зі Львова: напрямок та ціни

Польоти будуть виконуватися з Одеси в Афіни один раз в тиждень, а в Барселону два рази в тиждень, починаючи з жовтня 2020 року.

Ryanair з жовтня запускає два нових маршрути з Одеси в Афіни і Барселону, які будуть виконуватися один і два рази в тиждень, відповідно,

– повідомила представниця Ryanair Ольга Павлонка.

Рейс "Одеса – Барселона"

На офіційному сайті лоукостера вже з'явилися квитки на рейси "Одеса – Барселона". Щоправда, авіакомпанія поставила примітку: рейси юудуть виконувати тільки після затвердження регуляторними органами.

Зрештою забронювати квитки на політ в Іспанію можна починаючи від 27 жовтня. Квиток для дорослого коштуватиме 41 євро (1 230 гривень орієнтовно).

Квитки на рейс у Барселону вже доступні для бронювання

Натомість квитків в Афіни на майбутні рейси восени станом на 28 липня на офіційному сайті ще не має.



Як безпечно мандрувати під час пандемії / Інфографіка 24 каналу