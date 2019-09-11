Ryanair вслід за Wizzair запускає дешеві рейси між Львовом та Будапештом

Рейс між Львовом та угорською столицею популярний лоукост Ryanair розпочне виконувати наприкінці березня 2020 року.

Польоти за напрямками будуть здійснюватися двічі на тиждень – щосереди та щонеділі. Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії.

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Вартість квитків в одну сторону стартує від 13 євро. Перший рейс зі Львова до угорської столиці запланований на 29 березня. Можна провести кілька днів в Будапешта та взяти зворотні квитки на 1 квітня.



Ryanair запускає сполучення між Львова та Будапештом

Більше про те, куди піти у Будапешті – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зазначимо, що зі Львова ірландський лоукостер вже літає до:

► Дюссельдорфа (Німеччина);

► Лондона (Великобританія);

► Варшави та Кракова (Польща).

Що таке Ryanair?Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, а у 2018 році Ryanair офіційно почав працювати в Україні. Загалом Ryanair здійснює рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко. В арсеналі компанії – 434 літаки.



Куди літає Ryanair з Києва / Інфографіка 24 каналу



Куди літає Ryanair з Харкова, Одеси та Львова / Інфографіка 24 каналу

До слова, з жовтня 2019 року Ryanair відкриває низку рейсів з Одеси: до угорського Будапешта, до Берліна у Німеччину, а також до польських міст Вроцлав, Гданськ, Катовіце та Познань.