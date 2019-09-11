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      Ryanair вслід за Wizzair запускає дешеві рейси між Львовом та Будапештом

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / anpfoto.nl

      Рейс між Львовом та угорською столицею популярний лоукост Ryanair розпочне виконувати наприкінці березня 2020 року.

      Польоти за напрямками будуть здійснюватися двічі на тиждень – щосереди та щонеділі. Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії.

      Читайте також: Wizz Air запускає новий рейс зі Львова та Харкова до Європи

      Вартість квитків в одну сторону стартує від 13 євро. Перший рейс зі Львова до угорської столиці запланований на 29 березня. Можна провести кілька днів в Будапешта та взяти зворотні квитки на 1 квітня.


      Ryanair запускає сполучення між Львова та Будапештом

      Більше про те, куди піти у Будапешті – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Зазначимо, що зі Львова ірландський лоукостер вже літає до:

      ► Дюссельдорфа (Німеччина);
      ► Лондона (Великобританія);
      ► Варшави та Кракова (Польща).

      Що таке Ryanair?Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, а у 2018 році Ryanair офіційно почав працювати в Україні. Загалом Ryanair здійснює рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко. В арсеналі компанії – 434 літаки.

      ​Куди літає Ryanair з України
      Куди літає Ryanair з Києва / Інфографіка 24 каналу


      Куди літає Ryanair з Харкова, Одеси та Львова / Інфографіка 24 каналу

      До слова, з жовтня 2019 року Ryanair відкриває низку рейсів з Одеси: до угорського Будапешта, до Берліна у Німеччину, а також до польських міст Вроцлав, Гданськ, Катовіце та Познань.

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      Теги: Новини України Ryanair авіація Ціни Угорщина Новини Львова Відпочинок
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