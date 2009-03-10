Румунія просить у Євросоюзу рятувальне коло.

Бухарест звернувся до Брюсселя з проханням про фінансову допомогу, інформує Дойче велє. Відповідні переговори з цією найбіднішою країною ЄС відбудуться вже найближчими днями. Про це повідомив єврокомісар з питань економіки Хоакін Альмунія в Брюсселі. Румунський президент Траян Басеску заявив, що його країні потрібне рятувальне коло.За його словами, влада думає як фінансувати дефіцит бюджету і як діяти, коли приватний сектор більше не зможе погашати свої кредити. Румунський лідер переконаний, що у разі надання Євросоюзом допомоги її слід скоординувати з допомогою від Міжнародного валютного фонду. Раніше по допомогу до ЄС зверталися Угорщина та Литва, які вже отримали мільярдну допомогу з кризового фонду Євросоюзу.