Піротехніки знешкоджують боєприпаси, що не розірвались
У ДСНС повідомили, що рятувальники на Харківщині виконують службові обов'язки в умовах воєнного часу, хоча Росія здійснює постійні ракетні обстріли.
Варте уваги У ДСНС назвали кількість пошкоджених і повністю знищених будинків за час повномасштабної війни
Рятувальники заявили, що проводять пошукові роботи та розбирання завалів у 4 районах Харкова:
- Київському
- Шевченківському
- Індустріальному
- Московському районах.
У ДСНС зазначили, що 22 березня виїжджали, щоб ліквідувати пожежі у багатоповерхівках і приватних будівлях.
Йдеться про Київський, Основ'янський, Індустріальний та Московський райони Харкова, а також Харківському та Ізюмському районах області.
Піротехніки продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались.
Дивіться відео та фото роботи рятувальників
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