Піротехніки знешкоджують боєприпаси, що не розірвались

У ДСНС повідомили, що рятувальники на Харківщині виконують службові обов'язки в умовах воєнного часу, хоча Росія здійснює постійні ракетні обстріли.

Варте уваги У ДСНС назвали кількість пошкоджених і повністю знищених будинків за час повномасштабної війни

Рятувальники заявили, що проводять пошукові роботи та розбирання завалів у 4 районах Харкова:

Київському

Шевченківському

Індустріальному

Московському районах.

У ДСНС зазначили, що 22 березня виїжджали, щоб ліквідувати пожежі у багатоповерхівках і приватних будівлях.

Йдеться про Київський, Основ'янський, Індустріальний та Московський райони Харкова, а також Харківському та Ізюмському районах області.

Піротехніки продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Дивіться відео та фото роботи рятувальників

До слова – Як минула ніч в областях України: дивіться відео